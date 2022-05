Finali under 15 di pallavolo maschile, a Campobasso e Isernia è tutto pronto

Una nuova tappa di avvicinamento, mentre si completa il lotto delle ventotto finaliste protagoniste sul territorio regionale (già qualificati il Cus Cagliari per la Sardegna, il Brunico per l’Alto Adige e la Lube Civitanova per le Marche).

Venerdì 27 maggio, dalle ore 10.30, presso la ‘Biblioteca d’Ateneo’ nella sala Enrico Fermi, ci sarà la presentazione ufficiale delle finali nazionali giovanili Crai under 15 di volley maschile che saranno ospitate in Molise tra Campobasso (PalaUnimol, PalaVazzieri, Villa De Capoa ed impianto del Pertini-Montini-Cuoco) ed Isernia (il PalaFraraccio, solo nella prima fase) dal 7 al 12 giugno.

Alla presenza delle autorità politiche del territorio, nonché di rappresentanti federali nazionali e locali, saranno svelati programma, aspetti principali dell’evento e riferimenti tecnici e promozionali della kermesse.

Due le fasi della competizione: una prima a sedici con quattro gironi da quattro team ognuno che qualificheranno le formazioni vincitrici alla seconda fase, cui si aggiungeranno i migliori dodici team del lotto in un sistema a serpentone che porterà poi alla suddivisione della fase di classificazione per definire i primi sedici posti del ranking.