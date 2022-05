Festa della Repubblica e della Costituzione, dibattito a Difesa Grande

La festa della Repubblica e della Costituzione organizzata dall’associazione Italia Civile giunge quest’anno alla sua 18esima edizione.

Il dibattito, come sempre, ha il sapore di un sano e positivo incontro dialettico tra uomini e donne della popolazione molisana, rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, esponenti dell’associazionismo sociale e culturale regionale.

Il tema prescelto quest’anno è: “Diritto alla Pace e alla Libertà”. L’appuntamento è per giovedì 2 giugno alle ore 18 all’Anfiteatro di Via degli Abeti (dietro il chiosco dei giornali) in Contrada Difesa Grande a Termoli.