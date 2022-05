Si celebra una festa particolarmente importante, che riveste un significato particolare in questo periodo e nel nostro Molise. La Festa dei Lavoratori è un appuntamento che ci ricorda l’impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie. Non dobbiamo, però, dimenticare come, oggigiorno, sono tante le persone senza lavoro ed è compito delle istituzioni promuovere quelle azioni che possano mettere in condizione le aziende di investire sui propri territori, in modo da offrire lavoro. Il periodo congiunturale non ha aiutato, ma è pur vero che le azioni messe in campo nel post-pandemia possono rappresentare un’opportunità da cogliere al volo. Si torna a festeggiare nella pienezza della sua giornata la festività del 1° maggio e non possiamo far altro che lavorare e continuare a impegnarci come istituzioni affinché il Molise torni a essere meta di lavoro e non più di emigrazione dei nostri giovani. Ma la festa dei lavoratori, quest’anno, è anche occasione per lanciare un messaggio di pace.

Francesco Roberti – Presidente Provincia Campobasso

Il 1°maggio oltre ad essere la festa dei lavoratori, crediamo debba rappresentare uno straordinario momento di riflessione per tutti. Per questa ragione, esprimiamo vicinanza a quanti lo cercano e ancora non riescono a ottenerlo, a chi lo ha perso, a chi è occupato in modo precario, ma soprattutto alle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. 1405 morti da gennaio 2021 ad oggi, 190 morti nel solo primo trimestre del 2022. Numeri inaccettabili per un paese civile. Promuovere la cultura della sicurezza, già a partire dalle scuole, attraverso la formazione e la prevenzione, premiare le aziende virtuose in materia di sicurezza, crediamo siano la base di partenza per costruire un lavoro in sicurezza. Ma soprattutto bisogna rimettere al centro il lavoro che sembra ormai sparito dall’agenda politica.

Buon 1° maggio di Pace a tutti.

Segreteria Uilm