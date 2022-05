Ferri scoperti e un cemento armato datato per il Ponte Nuovo di Riccia, posto sulla statale 212, di proprietà dell’Anas.

Sono immagini che destano preoccupazione quelle pubblicate pochi giorni fa sui social dall’ex consigliere regionale Salvatore Ciocca tornato sulla questione della manutenzione stradale. Questo ponte, che ha evidente bisogno di lavori, si trova di fronte al centro più popoloso del Fortore (poco dopo c’è l’incrocio che conduce a Riccia), sulla statale che conduce a Benevento.

“Un paio di anni fa – ricordava Ciocca – le travi sottostanti sono state intonacate forse per evitare che pezzi di cemento cascassero addosso a qualcuno”.

Dopo le segnalazioni e il carteggio tra Anas e il Municipio guidato dal sindaco Pietro Testa è arrivata la buona notizia: l’appalto è stato concluso e i lavori aggiudicati alla ditta Coger che dovrebbe iniziare presto l’intervento sul Ponte Nuovo.

Si tratta di lavori che rientrano in un progetto di riqualificazione stradale più ampio: i riccesi che frequentano quella statale sono alle prese con semafori e cantieri da mesi perché l’Anas ha già operato sulle gallerie. Nel caso del ponte le lungaggini burocratiche sono direttamente collegate al fatto che per poter lavorare è indispensabile utilizzare delle piattaforme da sistemare sui terreni sottostanti che sono privati. L’Anas, dunque, ha dovuto siglare accordi coi proprietari su queste aree per poter posizionare i macchinari che permetteranno agli operai di intervenite sotto il viadotto.

