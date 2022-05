Europei master 10 km, la termolese De Sanctis medaglia di bronzo

Ieri 13 maggio a Grosseto si svolti i campionati europei master di 10 km su strada. Terzo posto e medaglia di bronzo per la termolese Francesca De Sanctis con tempo di 37’48’’.

“La gara è partita alle ore 18 dal centro polivalente di Grosseto – spiega l’atleta molisana -. Cinquanta secondi in più rispetto al personale ma il caldo ha fatto da padrone. Uno dei primi caldi con temperature che superavano i 25 gradi alle sei di pomeriggio tant’è che tutti noi atleti abbiamo sofferto.

La gara si è svolta su un circuito di 5km da ripetersi 2 volte. Da subito ho cercato di entrare nel vivo della gara la quale non è risultata facile sia per il percorso, sia per i tanti atleti da superare in quanto tutte le categorie abbiamo corso insieme. Al giro di boa dei primi 5 km non essendo abituata a controllare gli avversari che ho dietro di me mi hanno incitata dicendomi di continuare così perché ero terza. Nelle gare su strada e soprattutto in gare di questo spessore per salire sul podio si cerca di guardare e controllare gli avversari rispetto al tempo che ci si prefissa di fare”.

Quindi Francesca De Sanctis esprime tutta la sua soddisfazione. “Ho guadagnato un terzo posto, potevo dare di più ne sono certa ma sono fiera di essere salita sul terzo gradino del podio ai campionati europei. Il primo posto l’ha conquistato l’Italia, il secondo la Spagna e il terzo io sempre Italia. Doppia medaglia perché a squadre abbiamo vinto il titolo europeo.

Ringrazio tutti coloro che hanno tifato e tifano per me ad ogni gara e ringrazio anche un po’ me stessa per la tenacia e l’amore che provo per questo meraviglioso sport”.