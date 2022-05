Svegliarsi presto per fare ore di fila, in assembramento con altre persone, per poi sentirsi dire, alle 10 del mattino (le 10!) che lo sportello è chiuso, o meglio, che c’è già talmente tanta gente in attesa che è inutile aspettare.

E’ una storia di ordinaria follia quella segnalata da un nostro lettore che si è recato agli sportelli dell’Asrem di via Ugo Petrella, a Campobasso, per chiedere una esenzione dal pagamento del ticket sanitario per patologia.

A questo cittadino è capitato di doversi alzare molto presto per recarsi alle 7 del mattino davanti al centro di prenotazione (che apre al pubblico alle 8) “perché se si arriva più tardi, tipo alle 9, il display ti dice che lo sportello è chiuso”.

Possibile?

Il problema, che si ripresenta spesso (e di cui anche in passato abbiamo scritto), è legato al fatto che i dipendenti sono pochi rispetto all’utenza numerosa e per evitare alla gente di fare file inutili si preferisce inibire l’accesso alla macchinetta che distribuisce i biglietti col numero quando ne sono stati consegnati un numero tale da capire – già a metà mattinata – che non si riuscirà a soddisfare ulteriori richieste.

“Ero il secondo per lettera, ho atteso fino alle 10 senza essere chiamato, per di più c’era affollamento davanti agli sportelli e nel corridoio di accesso come se tutto quello che è successo in questi due anni, la pandemia, fosse un lontano ricordo”.

La soluzione per evitare la fila in realtà ci sarebbe ed è stata divulgata nei primi giorni di aprile dalla stessa Asrem a seguito della scadenza della validità delle autocertificazioni per esenzione che la Regione Molise aveva prorogato l’anno scorso al 31 marzo del 2022 proprio per ragioni legate all’emergenza sanitaria da Covid 19.

Il servizio digitale, però, vale solo per chi deve chiedere una esenzione per ragioni legate al reddito, ma non per patologia, come è il caso del nostro lettore costretto, dunque, a recarsi fisicamente al Cup di via Petrella con documenti cartacei e fotocopie di documenti di identità.

La procedura online che la stessa Asrem ha pubblicizzato funziona, purtroppo, solo in parte (ma comunque per la stragrande maggioranza degli utenti) e seppur di semplice utilizzo per chi ha dimestichezza con i computer, non è accessibile, per esempio, a chi non ha una identità digitale (Spid), la carta d’identità elettronica o un lettore in cui inserire in cip presente sulla tessera sanitaria.

Quest’ultima procedura, ulteriormente complicata, limita la possibilità per i genitori di rinnovare digitalmente l’esenzione per i propri figli costringendoli a recarsi allo sportello e sperare nella fortuna (come ci confermano anche dal numero verde ministeriale).

Per quei cittadini, invece, che rientrano tra le tipologie di esenzioni da reddito attive a livello nazionale e in Molise la pagina di accesso al servizio online è qui.

(AD)