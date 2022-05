Tony Vaccaro, americano di origine bonefrana, deve la sua notorietà soprattutto alle foto di guerra. Frank Monaco, anch’egli nato negli Stati Uniti da genitori molisani, diventa affermato fotografo professionista dopo un reportage negli anni Cinquanta sulle donne di Cantalupo del Sannio.

Paolo Di Paolo, nato a Larino, tra gli anni Cinquanta e Sessanta collabora con i settimanali Il Mondo e Tempo. Le sue foto a personaggi legati al mondo della cultura, della politica e dell’arte fanno ormai parte della storia della cultura e del costume italiano di quegli anni.

Accanto a questi grandi maestri della fotografia del Novecento che onorano il Molise, c’è un altro fotografo anch’egli molisano e tuttora in attività, che già da tempo si è conquistato uno spazio non piccolo nel mondo dell’arte fotografica.

Basso Cannarsa

È il termolese sessantaseienne Basso Cannarsa, noto in Italia e all’estero per essere il “fotografo degli scrittori”, una definizione che ormai l’accompagna dappertutto poiché i soggetti che ritrae sono esclusivamente letterati ed esponenti della cultura.

La specialità di Cannarsa è il ritratto fotografico in bianco e nero, una tecnica molto difficile che non tutti possono improvvisare, in cui giocano un grande ruolo soprattutto il rapporto che si riesce a stabilire con il soggetto da ritrarre e la velocità con cui si riesce a cogliere l’attimo significativo della sua espressione, in modo da “esaltare la comunicatività dell’immagine”.

Come e perché egli si sia orientato verso il foto-ritratto non ci è dato saperlo. Basso è di poche parole. Sappiamo, però, come è nata la sua passione per la fotografia: grazie a un apparecchio acquistato con i punti del detersivo quand’era adolescente. Ma occorrerà ancora ancora parecchio tempo, perché quello che sembrava un hobby, del resto molto comune, diventasse la sua professione.

Free lance nel 1986, la svolta avviene l’anno dopo quando avvia la collaborazione con Grazia Neri, fotografa e titolare della prima grande agenzia fotografica italiana, che subito ne aveva colto il talento. È così che le sue fotografie hanno cominciato a circolare subito sulla più importante stampa italiana e nei circuiti culturali che contano.

Kenzamburo Oe

Basso ha ormai un archivio vastissimo, gestito attualmente dalla prestigiosa Agence Opale di Parigi. Tra i personaggi dei suoi scatti vi sono premi Nobel ed autori altrettanto noti. Qualche nome: Josè Saramago, Octavio Paz, Kazuo Ishiguro, Kenzaburo Oe, Josif Brodskij, Jan McEvan, Jonesco, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Roberto Calasso, Aldo Cazzullo, Rossana Campo, Giorgia Tribuiani, i registi Federico Fellini e Michelangelo Antonioni. L’elenco potrebbe continuare all’infinito.

Sarebbe interessante apprendere da lui come avviene il contatto con personalità così diverse per carattere e formazione. In che modo riesce a ottenere la loro disponibilità e collaborazione. Quel poco che trapela attraverso chi lo conosce professionalmente è che non è mai insistente, né asfissia l’oggetto del suo lavoro con continue domande. Il suo è un approccio “fatto di eleganza e discrezione”. Ad esse unisce la rapidità con la quale riesce a cogliere e fissare l’immagine rivelativa giusta.

Elfriede Jelinek

In nessuna foto, almeno da quelle che ci è dato vedere dal catalogo della sua prima mostra (Pordenone, 2020), il soggetto è rappresentato in atteggiamento austero, inamidato, magari dietro una libreria, come forse ci si aspetta da personalità di cultura carichi di gloria e riconoscimenti.

Ciò che sorprende attraverso quelle immagini è invece la loro naturalezza e spontaneità, a volte anche il loro lato giocoso, se non autoironico. Scatti che parlano e raccontano l’uomo. È questo non può che essere merito del fotografo quando riesce a creare il clima giusto e le condizioni più adatte in cui esprimere il meglio della sua arte.

Primo Levi

Alcuni esempi: il ritratto fatto a Primo Levi, forse l’ultimo prima della sua morte, appare rivelativo di un uomo gravato del tremendo peso dell’orrore vissuto che fissa l’occhio dell’apparecchio come a volerglielo trasmettere per alleggerirsene. Quello a Gillo Dorfless, con le rughe modellate nel viso ossuto, sembra essere scolpito nel legno. Pieno di intima tenerezza l’abbraccio all’anziano Nobel portoghese Saramago. Bucolico e come fosse d’altri tempi lo scatto alla scrittrice austriaca Elfriede Jelinek. Ironico quello al portoghese Antunes colto in un rilassante dopo doccia.

Ne ha fatti tanti di ritratti Basso Cannarsa in circa 40 anni di attività, eppure ha qualche rammarico. La sua collezione non comprende però quello che avrebbe voluto fare all’economista keinesiano e accademico Federico Caffè. Basso l’aveva contattato e ottenuta la disponibilità pochi giorni prima che egli scegliesse di sparire nel nulla.

Vincendo la sua ritrosia, nel 2020 Cannarsa ha accettato di fare la prima mostra dei suoi ritratti in Friuli intitolata “Ritratti eloquenti” (mai titolo più azzeccato), la cui durata è stata prorogata visto il successo di pubblico e di critica. Mostra poi portata anche in altre regioni.

Gillo Dorfless

Secondo la nostra modesta opinione è più che maturo il momento perché anche nel Molise e a Termoli, cui è legatissimo, si possa organizzare una cosa simile. Si fa appello al riguardo alla Fondazione Molise Cultura e alla Fondazione Macte perché ciò si realizzi il più presto possibile.