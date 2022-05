Dopo il lungo stop per la pandemia riaprono tre centri sociali di Termoli

Riapriranno domenica prossima 22 maggio dopo uno stop lungo quasi due anni e mezzo a causa della pandemia i centri sociali di Via Cina, Via Tevere e Via Sannitica a Termoli.

È stato stabilito ieri al termine di una riunione convocata dall’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e alla quale hanno partecipato il dirigente del Settimo Settore Marcello Vecchiarelli, l’assistente sociale Rosanna Bianco e i presidenti dei tre centri sociali.

Durante l’incontro l’assessore Ciciola ha anche informato i presenti che il Comune di Termoli ha già provveduto alla pulizia dei locali dei tre centri. Sono invece in corso i lavori di ristrutturazione all’interno della sede del centro sociale di Difesa Grande che rientrano nell’ambito dei lavori di riqualificazione che interessano la scuola dell’infanzia. Per il quartiere di Difesa Grande, l’amministrazione comunale è anche alla ricerca di un nuovo locale nel quale poter far avviare le attività del centro sociale.

Al termine dei lavori l’assessore Silvana Ciciola ha voluto salutare e augurare un buon inizio di attività a tutti gli iscritti. La riapertura dei centri sociali è sicuramente un segnale positivo per la popolazione della terza età che potrà riprendere le consuete attività dopo il blocco che era stato imposto a causa del Covid-19.