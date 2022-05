Donne ed emigrazione, prorogata chiusura mostra a Guglionesi. “Scuole entusiaste”

É stata prorogata a domani 13 maggio la chiusura della mostra ‘Donne ed emigrazione’, di scena in questi giorni al centro polifunzionale di Guglionesi. Una espressa richiesta dell’Istituto comprensivo del paese che, entusiasta, sta contribuendo al grande successo dell’esposizione.

Finora sono state 8 le classi del Liceo di Guglionesi che hanno visitato la mostra, organizzata dall’associazione “Pro Arturo Giovannitti” con il contributo dell’Amministrazione comunale. Ed è il delegato alla Cultura, Michele D’Anselmo, che conferma il successo dell’iniziativa. Domani, 12 maggio, altre classi – stavolta delle scuole secondarie inferiori di Guglionesi – si recheranno in via Capitano Verri per conoscere – e ammirare – le fotografie di archivi privati che raccontano un fenomeno imprescindibile per l’Italia e per una regione come il Molise. Finora sono stati circa 180 i visitatori studenti, quasi 300 quelli complessivi. “Un successo”.