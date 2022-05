Discarica di eternit segnalata da un cittadino vicino l’ex Zuccherificio

Una discarica di eternit è stata scoperta questa mattina sulla strada tra la casa cantoniera di Guglionesi e la Statale 647, a poca distanza dall’ex zuccherificio del Molise.

Centinaia di onduline di amianto sono state abbandonate a ridosso della strada, una arteria secondaria che il cittadino autore di questa segnalazione percorre abitualmente per recarsi al lavoro.

Oltre al reato ambientale si profilano anche responsabilità per illecito smaltimento di un materiale fuori legge dal 1992. Il sospetto è che l’amianto sia stato scaricato illecitamente in un luogo isolato e sprovvisto di telecamere, non distante dal gessificio che produce cartongesso, da qualche ditta edile impegnata nelle ristrutturazioni.