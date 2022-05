L’indagato per l’omicidio di Cristiano Micatrotta, avvenuto il 24 dicembre 2021 in via Giambattista Vico a Campobasso, ha sempre detto di non aver portato lui il coltello che ha ucciso il giovane geometra del capoluogo molisano. Ha sempre detto che “sì, c’è stata una colluttazione” perché la cocaina che gli era stata venduta “non era buona”. Gli altri due testimoni hanno sempre detto di non aver visto il coltello e hanno sempre parlato di “sostanze stupefacenti leggere, tipo hashish”.

La prima relazione dei carabinieri del Ris, depositata in Procura – rispetto a queste dichiarazioni – è sintetizzata in tre dati oggettivi.

Il primo: il coltello (probabilmente a causa del sangue che lo ha intriso) non ha evidenziato alcuna impronta. In sostanza non si sa chi abbia maneggiato quell’arma.

Il secondo dato oggettivo è che sugli indumenti che indossava quella sera Giovanni De Vivo non sono state rilevate tracce di sangue. Né quelle del testimone (indagato per rissa) che ha riportato la ferita ad una mano. Né quelle di Cristiano Micatrotta.

Il terzo dato oggettivo è che su tutti e quattro i telefonini sequestrati sono state rilevate tracce di cocaina. Quanto agli indumenti sequestrati (di Cristiano Micatrotta, Giovanni De Vivo e del testimone poi indagato per rissa), anche su questi, la relazione del Ris cita la presenza di cocaina sugli abiti di ognuno.

I carabinieri del Ris, dopo aver studiato la versione dei fatti fornita dall’indagato durante l’interrogatorio e quella degli altri due testimoni, hanno quindi tentato la ricostruzione dell’accaduto comparando quelle deposizioni alle risultanze scientifiche. Ed è emerso che certamente i quattro quella sera hanno litigato dando origine ad una colluttazione.

Al riguardo però, il secondo testimone (quello non indagato) è stato ascoltato per la seconda volta il 7 febbraio scorso dal nucleo di polizia giudiziaria della procura di Campobasso. E proprio questa seconda versione fornita agli inquirenti non combacerebbe con la prima.

Il giovane, a dicembre scorso nell’immediatezza dei fatti, aveva detto di non essere sceso dalla macchina. Il 7 febbraio confessa “Siamo scesi tutti e tre”. A dicembre raccontava che De Vivo, Micatrotta e l’altro avevano litigato verbalmente dandosi qualche spintone. Il 7 febbraio invece racconta agli inquirenti che la colluttazione è iniziata quasi subito tra De Vivo e l’altro indagato e che Cristiano Micatrotta per dividerli ha tirato un calcio a De Vivo.

Infine sul coltello anche lui, come l’altro indagato, ha affermato: “io, il coltello, non l’ho visto”.

I Ris si sono fatti un’idea dell’accaduto che, relazionata, è stata depositata nelle scorse ore in Procura. Per definire e chiudere questa fase scientifica delle indagini ancora in corso, si attende tuttavia anche l’esito dei tabulati telefonici, della ricostruzione e del contenuto dei messaggi inviati e quindi della cronologia degli stessi. Un dato che potrebbe meglio spiegare fatti e circostanze di quella notte.