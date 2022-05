Dopo due anni di stop per la pandemia, all’istituto Agrario di Campobasso torna la Festa di Primavera. Molto più di un open day, questa iniziativa, in programma lunedì 9 maggio dalle 10 alle 17, è la presentazione al pubblico (e non solo agli aspiranti studenti) delle innumerevoli iniziative portate avanti dalla scuola che si trova nel quartiere Vazzieri.

Con l’apertura dei cancelli ai visitatori sarà possibile prendere parte ai laboratori e conoscere l’azienda agricola che è nata dentro l’istituto professionale.

Tra alberi della frutta, il vitigno, l’uliveto e il noceto presente nei terreni coltivati attorno alla scuola si potranno acquistare piantine, fiori, olio, vino, miele e prodotti caseari degli ex studenti dell’Ipa diventati imprenditori agricoli. Ci sarà anche una esposizione di macchine agricole e laboratori dedicati alla pasta (in collaborazione col mulino Cofelice) e alla cura dell’orto.

Trattandosi di una festa non potevano mancare giochi, musica e una grigliata di carne a cura degli alunni e una degustazione di vini.