Degustare olio e vino tra capanne di 700 mila anni fa e pitture rupestri

Un evento imperdibile quello in programma sabato 7 maggio al museo nazionale del Paleolitico di Isernia.

In occasione della giornata dedicata alla cultura dell’olio e del vino (istituita con la firma del protocollo d’intesa fra il ministero della Cultura, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il ministero dell’Istruzione e l’Associazione italiana sommelier (Ais) è stata organizzata una visita guidata tra le pitture rupestri e i reperti antichissimi presenti nel polo museale isernino a cui seguirà una degustazione tra banchi d’assaggio dei nostri prodotti tipici.

Sensibilizzazione e diffusione dei saperi, dell’economia e delle tradizioni legate alla produzione enologica e olearia delle regioni italiane, ma anche di temi di maggiore attualità, come le eccellenze agroalimentari e la lotta alla contraffazione, sono gli obiettivi della giornata organizzata in questo luogo della cultura per “rinnovare il valore della formazione per comunicare il valore del territorio” che poi è il tema scelto per la manifestazione.

La Direzione Regionale Musei Molise ha aderito all’iniziativa gratuita con il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia, dove si svolgerà l’evento dalle 15 alle 18 e 30.