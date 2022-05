David di Donatello, miglior trucco ai fratelli De Luca di Isernia per ‘Freaks Out’

Sono stati assegnati ieri sera i David di Donatello 2022 e a vincere sono stati anche due fratelli di Isernia: si tratta di Emanuele e Davide De Luca che hanno trionfato, insieme a Diego Prestopino che è salito sul palco a ritirare l’ambita statuetta, per il miglior trucco.

Il premio in quello che è il maggior riconoscimento del cinema italiano è arrivato per il film Freaks out di Gabriele Mainetti: pellicola con la partecipazione, tra gli altri, di Pietro Castellitto, Claudio Santamaria e Giorgio Tirabassi.

Un successo grandioso per i due artisti-maghi del trucco. Per Isernia e per il Molise tutto. Sui social sono presto arrivate le congratulazioni del delegato alla Cultura del Comune di Isernia, Luca De Martino, che ha scritto in un post (con la foto che segue): “Che grande traguardo, Un abbraccio ragazzi”. E poi anche quelle del primo cittadino Piero Castrataro che ha così commentato: “Congratulazioni ai fratelli isernini Emanuele e Davide De Luca per la vittoria del David di Donatello, ieri sera, nel corso della 67esima edizione della prestigiosa manifestazione cinematografica. Un successo senza precedenti che rende fiera l’intera città. Complimenti e grazie ragazzi per questo premio, trionfo dell’arte, di Isernia e del Molise tutto!”

Emanuele De Luca è specializzato in make-up, effetti speciali, animatronica, ricostruzioni anatomiche umane e animali, scultura, e non è nuovo a partecipazioni in ambito cinematografico. Finalmente è arrivato il meritato successo, condiviso con il fratello Davide.