Danze caraibiche, Barresi e Ranaldi vicecampioni italiani: “Fieri del risultato”

Daniele Barresi e Michele Rinaldi si confermano a livelli altissimi. I ballerini, infatti, si sono appena laureati vicecampioni italiani di danze caraibiche. Un risultato straordinario, arrivato nella finalissima del Campionato tricolore lo scorso weekend.

“Ogni volta è un‘emozione troppo grande affrontare una delle competizioni più importanti dell’anno, ovvero il campionato italiano – racconta la maestra molisana –. Tanta ansia ma ce l’abbiamo fatta anche questa volta. Sono fiera del risultato che abbiamo portato a casa, fiera del ballerino, oltre che amico, che ho al mio fianco Michele Ranaldi. Fiera dei miei maestri Jasmina Berardi e Antonio Berardi, fonti di ammirazione e ispirazione infinite”.

Un traguardo eccezionale si diceva perché la coppia per il terzo anno consecutivo conquista il secondo posto. Certo, l’oro avrebbe assunto un valore inestimabile, ma va bene così. Anche se giustamente un pizzico di rammarico si legge nelle parole di Ranaldi: “Per poco come sempre ci sfugge quella maledetta medaglia d’oro. Ma al di là della posizione conta la prestazione e il percorso fatto fino a questo momento. Conquistare un secondo posto contro avversari veramente forti e bravi, a cui faccio i complimenti, e ballare al massimo rendendo fieri noi stessi e soprattutto i nostri maestri e amici che erano a bordo pista, è la vera vittoria e una grande soddisfazione”.

D’altronde, i problemi non sono mancati anche durante la preparazione: “Potevamo fare molto meglio come sempre, ma siamo arrivati a questo campionato con una condizione fisica non buonissima, ci siamo allenati molto poco a differenza degli scorsi anni a causa di questo maledetto covid che ha colpito entrambi”.

I campionati si sono svolti a Policoro e hanno visto la partecipazione di centinaia di ballerini che si sono sfidati a colpi di passi, figure, ritmi incalzanti e passione.