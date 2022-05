Dallo sportello lavoro all’assistenza fiscale: nuovi servizi alla Casa del Popolo

Si arricchiscono i servizi a disposizione dei cittadini che intendono rivolgersi alla Casa del Popolo di Campobasso. Nella sede di via Gioberti numero 20 è possibile usufruire dello sportello del sindacato USB Molise per ricevere assistenza e consulenza nelle vertenze di lavoro e per il controllo delle buste paga. Presente inoltre lo sportello patronato in collaborazione con Inac per verificare i contributi previdenziali, pensioni di anzianità, invalidità civile, pensioni anticipate, indennità di accompagnamento, legge 104, indennità di disoccupazione ordinaria (naspi), indennità di disoccupazione, indennità di disoccupazione agricola, indennità di maternità, congedi parentali, assegno unico, reddito di cittadinanza. Alla Casa del Popolo è possibile trovare anche uno sportello per l’assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi o per il calcolo di Imu, Tasi e per F24, l’Isee. Disponibili anche lo sportello lavoro (per informazioni, consulenze e accompagnamento nella ricerca del lavoro), lo sportello casa, uno sportello legale.

Sono aperti il martedì dalle 10 alle 12:30, mentre il giovedì si riceve solo su appuntamento prenotando al numero 334 57 05 377.