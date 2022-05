Cus Molise alla finale regionale del torneo di Volley S3

Il Cus Molise conquista l’accesso alla finale regionale del torneo di Volley S3. I ragazzi e le ragazze guidate da Marco Santucci e Michele Sulmona (dall’anno 2015 al 2010) sono stati protagonisti in tutte e tre le tappe della kermesse riservata al settore giovanile e conquistato con merito il pass per l’ultimo atto con entrambe le formazioni, sia quella di primo che quella di secondo livello. Per i giovanissimi pallavolisti in erba del Centro Universitario Sportivo è stata una vetrina prestigiosa nella quale tutti hanno saputo mettersi in mostra confermando sul campo i progressi fatti grazie al lavoro in palestra. Nei tre appuntamenti i ragazzi cussini hanno giocato sempre alla pari con tutti mettendo tasselli importanti nella crescita generale del movimento.

L’avventura nel torneo S3 è stata vissuta con grande entusiasmo da tecnici e giocatori ma anche e soprattutto dai genitori che hanno avuto modo di verificare i benefici non solo tecnici che si hanno attraverso la pratica sportiva.

“È con immenso piacere che abbiamo partecipato a questo campionato – spiegano al termine Marco Santucci e Michele Sulmona – il confronto e lo stare insieme sono importantissimi in questa fase della crescita dei ragazzi. Tutti hanno risposto in maniera ottima mettendo in campo impegno ma soprattutto grande entusiasmo e voglia di migliorare. Siamo fieri del loro percorso e della loro crescita. Sicuramente abbiamo gettato le basi per un futuro roseo e sempre migliore. Il lavoro svolto in maniera mirata e continuativa ha dato i suoi frutti, siamo convinti che proseguendo su questa strada potremo raccogliere ancora tanti risultati positivi”.

Il pensiero dei due tecnici va poi al risultato raggiunto sul campo. “Aver preso parte a tutte e tre le tappe con risultati lusinghieri ci permetterà di prendere parte alla finale regionale (sono da stabilire luogo e data ndr) – proseguono Santucci e Sulmona – sarà un altro passo avanti per i nostri ragazzi che avranno l’opportunità di confrontarsi con altre società e aggiungere un ulteriore capitolo alla loro crescita”.