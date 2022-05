Cristiani fai da te

Andando in giro per le case, incontrando famiglie per le benedizioni dopo pasqua, si incontrano tanti cristiani lontani dalla messa domenicale e lontani anche dalla cura della fede.

Si sentono tante espressioni, a volte, ti fanno ridere, per non piangere. Un giorno ho incontrato una signora sulla settantina e più candidamente mi ha detto: la messa domenicale? No, io la sento dalla televisione…

Se ne sentono tante a proposito dell’essere cristiani: credenti non praticanti, praticanti non credenti, cultori del fai-da-te, affezionati al super-market del sacro e delle devozioni, ricercatori assidui del miracoloso, appassionati per l’esoterico… Tutti si dichiarano cristiani.

Ma chi è il vero cristiano? È chi è stato battezzato, poi ha ricevuto la prima comunione, la cresima e ha celebrato il matrimonio in chiesa? Penso proprio di no!

Di culto e di cultori a tempo, sui cristiani passeggeri e “infedeli” la Chiesa non si può reggere, non funziona più. Celebrare un sacramento senza capire e innamorarsi di colui da cui scaturiscono tutti i sacramenti è veramente inutile.

Questa domenica del buon Pastore, però, ci dà la possibilità di verificare il nostro essere cristiani.

Ci sono almeno tre validi motivi per verificare se quello che affermiamo di essere è vero o no.

Sono tre verbi che vengono fuori dalla lettura della parola di Dio: Ascoltare, conoscere, seguire!

Ascoltare: verbo così difficile da praticare, con il prossimo ma anche con Dio. Sono in tanti ad affermare di parlare con Dio nei più diversi momenti della loro giornata, particolarmente nel bisogno.

Quanto ad ascoltare la voce di Gesù, le cose vanno ben diversamente. E invece Gesù comincia proprio da lì, dall’ascolto. Il cristiano è uno che ascolta la sua voce”.

Conoscere: si tratta di una conoscenza che nasce da una relazione d’amore. è un rapporto di intimità tra la creatura e il creatore, tra l’uomo e Dio. Conoscere Dio è qualcosa di interiore, intimo che si costruisce nel tempo e gradualmente. Più o meno è lo stesso procedimento che passa tra l’innamoramento e l’amore per l’altro/a.

È interessante capire il grado di conoscenza che abbiamo di Gesù, quando ne perdiamo il senso tutto diventa inutile.

Seguire: verbo di movimento, che implica distacco dalla situazione in cui ci si trova, abbandono delle sicurezze di sempre (casa, famiglia, lavoro, beni) per andar dietro a uno, fidandosi di lui. L’esatto contrario di chi ha bisogno di idoli per sentirsi tranquillo. Non si tratta di portarsi dietro un qualche amuleto (un’immagine, una catenina, un quadretto), nell’illusione di far viaggiare Dio con noi.

È proprio il contrario: noi seguiamo Gesù, il Figlio di Dio, anche quando la sua strada passa per sentieri difficili.

Ascoltare, conoscere, seguire: tre verbi di relazione, ma non di una relazione qualsiasi. Questa relazione cambia la vita. Ecco chi sono i cristiani!

Le mani di Gesù e del Padre. C’è un’espressione che fa riflettere circa le mani di Gesù e del Padre. Per ben due volte il vangelo di Giovanni evoca le mani. Sono mani che tutto hanno ricevuto, che sono passate attraverso la morte di cui portano i segni gloriosi. E ora, proprio per questo, sono capaci di custodire tutto, senza che nulla vada perduto di ciò che il Padre vi ha deposto