Corsie senza operatori per ferie e dimissioni, sindacati: “Cure a rischio”

Le corsie degli ospedali, già carenti di personale, rischiano di svuotarsi ulteriormente a causa delle ferie e delle dimissioni di medici e infermieri. Per questo i sindacati lanciano un nuovo allarme denunciando il rischio che i pazienti restino senza un’adeguata qualità delle cure.

“Denunciamo l’enorme difficoltà degli operatori sanitari dell’Arem” perchè “carenze croniche di personale che di fatto mettono a rischio la qualità delle cure. Oggi in prossimità dell’inizio delle ferie estive e a seguito delle dimissioni i numerosi operatori sanitari – in prevalenza medici e infermieri – si intravede una sorta di collasso del pubblico sistema sanitario pubblico”, scrivono in una nota le segreterie di Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi, Nursing up. Le organizzazioni sindacali sollecitano interventi immediati dalla direzione generale dell’Azienda sanitaria regionale e della struttura commissariale regionale. In mancanza di risposte, annunciano, “saranno attivate iniziative di tutela dei lavoratori e dei cittadini più incisive di quelle intraprese finora”.