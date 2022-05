Obiettivo terzo Guinness World Record. Ci riprova Gioni Di Lullo, l’allevatore amatoriale di conigli giganti, originario di Raviscanina (provincia di Caserta) e residente a Sesto Campano: è candidato ai campionati che si svolgeranno nel 2024 con i conigli Gerardus e Simyus. Il primo si chiama Gerardus “in onore di un mio amico che mi sta sostenendo – anche economicamente – in questa avventura e che era un grande fan di Giosuè”, spiega a Primonumero Gioni Di Lullo.

Giosuè, forse qualcuno lo ricorderà, è il coniglio più pesante del mondo: grazie a questo splendido esemplare, dal peso di quasi 25 chilogrammi e che a giugno compirà 7 anni di vita, l’allevatore ha conquistato due Guinness World Record, uno nel 2017 a Praga, l’altro nel 2019 a Londra.

Gioni Di Lullo ora è caccia di un nuovo ambizioso risultato: la candidatura è stata accolta nei giorni scorsi, anche se l’allevatore ha dovuto affrontare enormi sforzi economici. La domanda per il Guinness Word Record costa centinaia di dollari e solo grazie al sostegno economico dell’azienda Colacem Gioni è riuscito a candidare i suoi conigli e a raggiungere gli agognati record. Ma non basta. Per sostenere le onerose spese che il Guinness Word Record richiede, l’allevatore che porta avanti il suo allevamento amatoriale con estrema passione e amore non nasconde il suo auspicio: “Spero che, oltre alla Colacem che ringrazio, anche altre aziende molisane possano sostenermi”.

Intanto la prossima sfida è al Campionato del 2024: nei prossimi giorni i giudici del Guinness World Record si recheranno nel suo allevamento per valutare la documentazione e gli stessi animali in lizza per l’importante manifestazione. Due i parametri che saranno presi in considerazione nella valutazione dei conigli: il peso e la lunghezza.