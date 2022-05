Regione

Concorso infermieri, pochi alla prova finale. Cisl: “Si possono assumere anche i precari”

Il sindacato sollecita l'assunzione dei precari per rimpolpare le carenze di organico che neppure il maxi concorso potrà sanare: appena 136 andranno all'orale (su quasi 3mila candidati) per 45 posti messi a bando dall'Asrem a fronte di un fabbisogno stimato in 200 persone.