Le manifestazioni organizzate per la Carrese di San Martino in Pensilis hanno fatto un po’ da apripista al ritorno delle feste di piazza dopo due anni di stop a causa della pandemia. Venute meno le restrizioni più rigide e con l’ulteriore allentamento previsto dal prossimo 1 giugno, le amministrazioni comunali e le varie Pro loco molisane si sono attivate per organizzare manifestazioni in grado di far tornare a vivere momenti di festa e spensieratezza alle rispettive comunità e – perchè no – richiamare persone di altri comuni o di fuori regione.

Mentre a Campobasso c’è grande attesa per il cartellone degli eventi per il Corpus domini e probabilmente solo dopo il 19 giugno saranno definiti gli eventi che caratterizzeranno l’estate nel capoluogo, e a Termoli si sta lavorando per definire l’artista del concerto del 5 agosto (quello che chiude la festività patronale di San Basso), nei paesi più piccoli si ‘corre’ per organizzare al meglio le iniziative che faranno da cornice soprattutto alle celebrazioni in onore del santo patrono. A Larino ad esempio per festeggiare San Pardo il prossimo 28 maggio in piazza Duomo ci sarà, dalle 21:30, il concerto della Bandabardò impegnata, dopo il concertone del Primo Maggio a Roma, con il ‘Non fa paura tour‘, dal nome del disco realizzato insieme a Cisco Bellotti. È una ripartenza anche per la storica band italiana che l’anno scorso ha dovuto a dire dire addio prematuramente a Enriquez, cantante e anima del gruppo morto prematuramente ad appena 60 anni.

In onore della festa di Sant’Anna, a Jelsi, si canterà il rap di Clementino che, reduce dal successo in veste di conduttore della trasmissione Rai ‘Made in Sud’, torna con l’album ‘Black Pulcinella’ che dà anche il nome al suo tour. E’ considerato il miglior disco realizzato finora dal rapper nato ad Avellino che vanta numerosi fan anche in Molise. Il concerto è in programma il prossimo 26 luglio in via Andrea Valiante a Jelsi, unica data del Molise, evento che sarà accolto con entusiasmo dal pubblico più giovane e amante di questo genere musicale.

Altra festa patronale da non perdere è quella di Guglionesi: in onore del patrono Sant’Adamo il 1 giugno si esibiranno le Vibrazioni, la rock band che dopo il Festival di Sanremo è salita sul palco del concertone del Primo Maggio infiammando il pubblico di piazza san Giovanni.