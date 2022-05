Comunicazione e differenze di genere: protocollo d’intesa tra Odg Molise e consigliera di Parità

Una conferma e un’innovazione; preziose entrambe. L’Ordine dei Giornalisti del Molise ha ufficializzato nella mattinata di oggi – 28 maggio – due atti significativi nell’ambito della propria ottica programmatica: da un lato, infatti, è stata rinnovata con il Corecom la doppia convenzione sul monitoraggio radio tv, pareri e sondaggi; dall’altro è stato sottoscritto – insieme alla consigliera di parità Giuditta Lembo e allo stesso presidente Corecom, Fabio Talucci – un protocollo d’intesa teso a promuovere una comunicazione sempre più rispettosa delle differenze di genere.

“Si tratta di un documento pensato per favorire una vera e propria ‘educazione al linguaggio’ nei confronti della donna nell’ambito dell’informazione – ha spiegato il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino -. Ritengo infatti ci sia ancora una certa diseguaglianza in questo senso, il che purtroppo spesso ostacola il raggiungimento di momenti di pari opportunità reale. Ecco perché penso sia fondamentale verificare sempre il contenuto dell’informazione e stimolare, al medesimo tempo, editore e giornalista sull’esigenza di cambiare qualcosa. Personalmente – ha concluso Cimino – a me non piace assistere a programmi televisivi in cui la donna è chiamata a presenziare non per quello che è o che pensa, ma solamente per una questione di immagine: tutto ciò fa si che si tenda a minimizzare il parere del gentil sesso”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera di parità di Campobasso e Isernia, Giuditta Lembo: “Purtroppo il genere femminile è ancora oggi discriminato, specie in ambito lavorativo. Noi vogliamo invece essere al passo con l’Europa, perché la donna può davvero rappresentare un valore aggiunto per la nostra società. La comunicazione e l’informazione possono far tanto in questo senso e il fatto di essere uniti in questo obiettivo, grazie a questo protocollo, con Ordine dei Giornalisti del Molise e Corecom è davvero significativo”.

Sul rinnovo delle due convenzioni per il monitoraggio radio tv, pareri e sondaggi si è invece espresso il presidente Corecom, Fabio Talucci: “Quando le cose si rinnovano, e in questo caso si tratta di una convenzione, di un accordo, significa che le parti contraenti si sono trovate bene, che il risultato ha funzionato e che gli attori sono rimasti soddisfatti del lavoro svolto: un lavoro apprezzato, in questo caso, anche dall’Agcom e dalla Regione Molise”.

Una partnership promossa anche dal numero uno dell’Odg Molise: “Si tratta di un accordo unico in Italia, partito già lo scorso anno, che sostanzialmente affida all’Ordine dei Giornalisti il monitoraggio radiotelevisivo di tutte le emittenti presenti in regione; in più – ha chiuso Cimino – una serie di attività legate ai sondaggi e ai pareri che il Corecom richiede all’Ordine dei Giornalisti. È per noi motivo di vanto, non solo perché si rinvigorisce così la filiera istituzionale che lega l’Odg Molise alla Regione Molise e all’Agcom, ma anche perché tramite avviso pubblico facciamo lavorare i giornalisti in questa esperienza”.