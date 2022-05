Come ho fatto io

Non ci stancheremo mai di dire e ri-dire chi è il cristiano. A furia di dare per scontato tutto e di ammettere che viviamo in un clima di cristianità ci siamo dimenticati di ri-dirci l’essenza del cristianesimo.

È fuori di dubbio che l’essenza del cristianesimo, come insegnava Romano Guardini, è e rimane Gesù Cristo.

Vale la pena rileggere il pensiero del teologo Guardini (1885-1968) circa la sostanza del cristianesimo: “Il cristianesimo non è una teoria della Verità, o una interpretazione della vita. Esso è anche questo, ma non in questo consiste il suo nucleo essenziale. Questo è costituito da Gesù di Nazaret, dalla sua concreta esistenza, dalla sua opera, dal suo destino – cioè da una personalità storica”.

Da Gesù Cristo dipende il sapore e l’agire cristiano. Gesù non è una teoria, il suo messaggio non è un aggiustamento del buonismo tanto deleterio quanto dannoso.

Il vero cristiano è colui che si forza di amare alla maniera di Gesù.

Il vangelo di Giovanni lo dice chiaramente, se vuoi essere discepolo del Cristo accogli e vivi l’amore: “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34).

Nel vangelo di Giovanni la proposta ad amare è tra due tradimenti e scandali. Il primo è il rifiuto dei discepoli a farsi lavare i piedi da Gesù segno di servizio e di amore, e il secondo è lo scandalo di Giuda che tradisce e consegna Gesù ai giudei.

La lezione di Gesù sull’amore al prossimo non è una generica raccomandazione, si fonda sulla sua vita donata.

Cosa vuol dire amare il prossimo? Per qualcuno amare il prossimo vuol dire non far niente contro gli altri. Assume, dunque, i connotati della passività, più che dell’azione positiva.

Per altri amare il prossimo significa fare un’offerta al povero che si incontra per strada o che bussa alla tua porta. Amore qui coincide con l’elemosina, con del denaro.

Per altri ancora l’amore al prossimo coincide, invece, con atteggiamenti di comportamento corretto, onesto, rispettoso. È indubbio che non ci può essere amore senza giustizia, senza rispetto dei diritti degli altri.

Ma l’amore è solo questo? Gesù, ancora una volta, ci strappa alla confusione e agli equivoci e ci dà la giusta misura, il punto di riferimento chiaro. Si propone come modello di questo amore: “Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”.

In questo, bisogna riconoscerlo, questo comandamento è del tutto “nuovo”, inedito, perché fissa una misura straordinariamente grande, che non si accontenta di poche briciole di compassione, di qualche ritaglio di bontà, del dono di un po’ del nostro superfluo.

E questo è il segno distintivo del cristiano, ciò che lo caratterizza e lo fa riconoscere. Il discepolo di Cristo non è tale per una questione anagrafica, perché figura nei registri di battesimo e della cresima. È nei fatti, con le opere, che si mostra se si ama veramente Gesù.

Nel tempo questa essenza porta i suoi frutti, amare e marsi alla maniera di Gesù genera e produce relazioni buone e ci salva da quella brutta malattia che noi chiamiamo egoismo e individualismo dove tutto ci è dovuto…

Buona domenica!