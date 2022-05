Si sono introdotti nella villa di un noto quartiere residenziale tra Ferrazzano e Campobasso sabato sera (7 maggio), approfittando del fatto che il proprietario (un noto medico del capoluogo nonché rappresentante regionale di un sindacato del comparto della sanità) era fuori a cena con la famiglia. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati nell’abitazione rompendo una porta balcone che affaccia sul giardino e, una volta in casa, hanno riempito la federa di un cuscino con l’oro trovato in casa e che in quel momento era a portata di mano.

Non hanno avuto molto tempo per mettere a segno il raid: è scattato l’allarme che ha consentito agli stessi proprietari di rientrare subito in casa. Uno dei ladri si aggirava tra le stanze della villa quando sono rientrati e nella fuga, stando a quanto si apprende, è stato inseguito dal genero del medico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per acquisire elementi utili ad individuare gli autori del colpo, oltre che per raccogliere la denuncia dei proprietari della ricca residenza. Non si esclude nessuna pista, nemmeno quella legata alla possibilità che gli autori del furto arrivino da fuori regione.