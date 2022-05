Carrese a due

Colpo di scena, i Fedayn non corrono a Ururi: “Buoi fermi in Puglia”

Il terzo carro non sarà in competizione oggi a Ururi, secondo quanto si apprende in paese a poche ore dalla partenza. Gli animali, buoi della tipica razza calabrese in uso per questa manifestazione, sarebbero bloccati in Puglia e non potrebbero allontanarsi per ragioni sanitarie, legate al rischio brucellosi che ha investito diversi allevamenti. Restano in gara i giovanotti e i giovani