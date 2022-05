Accompagnata delle catechiste e da padre Vincenzo hai seguito un percorso pieno di amore per prepararti al giorno tanto atteso, quello in cui incontri per la prima volta Gesù. Lui sarà sempre con te come un amico speciale e premuroso. Auguri ad Antonia Granieri che oggi riceve il sacramento della Prima Comunione nella chiesa di San Giovanni Battista a Colletorto. I tuoi genitori Nunzio e Antonella, Diego Giovanni, i nonni, gli zii, i cugini e tutti gli amici.