Per la seconda notte consecutiva in via Di Zinno branchi di cinghiali affamati rovistano tra i bidoni stracolmi di rifiuti.

E’ il panico tra i residenti della case popolari che si trovano a poco più di un chilometro e mezzo dal centro di Campobasso: “Erano circa le 2 e 20 del mattino quando li abbiamo filmati – ci riferisce un lettore che ha inviato il video e le foto alla nostra redazione – questi animali sono qui da due ore, ho visto un ragazzo che ha rischiato di essere travolto mentre si avvicinava per scattargli qualche foto. I carabinieri sono passati senza fermarsi, le auto che transitano lungo la strada schiacciano il clacson senza esito. Li abbiamo visti fare avanti e dietro per ore, qualcuno si lamenta per il rumore e altri hanno cercato di lanciare loro acqua o oggetti per spaventarli ma non è servito a niente. C’è grande tensione e sta diventando davvero pericoloso”.

E’ un racconto scioccante quello riferito da questo residente. Anche due notti fa si è ripetuta la stessa scena e l’immondizia che attira gli animali è ancora a terra. In quel caso erano bidoni di fronte a questi del video girato la notte appena trascorsa, ma è evidente che anche i residenti dovrebbero collaborare a tenere più decorosa l’area attorno ai tanti, davvero un numero spropositato, di cassonetti. Anche perché i cinghiali non sono certo gatti che saltano sui bidoni.