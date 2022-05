Sono numerose le segnalazioni già arrivate a Poste Italiane, e per le quali c’è una indagine della polizia postale, sull’ennesima truffa ai danni di titolari di carte e conti correnti.

L’inganno va avanti da tempo, e purtroppo diverse persone sono già incappate in questo raggiro, facendosi portare via denaro da ignoti ai quali gli agenti della Questura di Campobasso stanno dando la caccia.

Funziona così: si riceve una telefonata al cellulare da presunti operatori di Poste i quali, contattano i cittadini facendogli credere che sono in giacenza degli assegni o pensioni da ritirare con urgenza in uffici postali. I malcapitati vengono quindi invitati a recarsi quanto prima a sportelli bancomat o Atm di Poste Italiane per ricevere dei soldi. Attenzione: i truffatori indicano sempre anche a quale sportello recarsi proprio al fine di guadagnare la fiducia dei più scettici e dimostrare che la telefonata è assolutamente vera.

Contemporaneamente viene fornito un numero che dovrà essere digitato all’atto dell’inserimento della propria carta Postepay: i cittadini, convinti di fare una operazione corretta per ricevere il loro denaro, in realtà ricaricano le carte di pagamento dei truffatori.

“La raccomandazione – spiegano dagli uffici di via Tiberio – è quella di non seguire le istruzioni che vengono fornite via cellulare dai malintenzionati, bloccare i numeri e segnalare immediatamente alle Forze di Polizia eventuali chiamate sospette”.