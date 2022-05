Castello Monforte protagonista del secondo appuntamento di ‘Campobasso in Comune’

Si svolgerà il prossimo lunedì 9 maggio al Circolo Sannitico, in piazza Pepe a Campobasso, il secondo appuntamento della rassegna ‘Campobasso in Comune’, progetto voluto dall’amministrazione e dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC) sezione Molise. Studiosi, non solo locali, offriranno approfondimenti mirati, di riconosciuto livello scientifico, in occasione di eventi pensati per dare risalto alle peculiarità storiche e culturali del capoluogo di regione. ‘… di Campobasso e del suo castello‘: questo il titolo dell’evento del 9 maggio. Della fortezza simbolo della città parlerà Gabriella di Rocco, vice presidente della Società italiana beni culturali – sezione del Molise. Interverranno il sindaco Roberto Gravina e l’assessore alla cultura Paola Felice.