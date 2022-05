Caro gasolio e materie prime, prestiti garantiti per le aziende agricole

Crisi energetica e materie prime: l’assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere annuncia novità in arrivo sul fronte dell’accesso al credito per le imprese in difficoltà

Nel decreto Aiuti 2022 è prevista la garanzia Ismea con copertura al 100 per cento per i finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese agricole che abbiano registrato nel 2022 un aumento dei costi per l’energia, per il carburante o per le materie prime.

I prestiti dovranno avere una durata di massimo 10 anni e un importo non superiore all’ammontare complessivo dei costi.

“La somma totale messa a disposizione – spiega Nicola Cavaliere – è pari a 180 milioni di euro. In attesa della definitiva approvazione da parte della Commissione Europea, che renderà operativa la nuova misura, si può affermare che si tratta di uno strumento senza dubbio efficace per agevolare l’accesso al credito delle aziende agricole. La crisi energetica e il generale incremento dei costi – prosegue – sta mettendo in ginocchio un intero settore e proprio l’emergenza liquidità, come noi assessori regionali abbiamo più volte sottolineato in occasione dei confronti avuti nelle scorse settimane con il Governo, merita assoluta priorità di intervento. Saranno rese note, – conclude – appena disponibili, tutte le novità in merito alla misura e le info utili necessarie alle aziende per ottenere il beneficio”.