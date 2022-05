Canile, porte aperte alle famiglie: iniziativa per incentivare le adozioni

L’obiettivo è favorire l’adozione dei cani più sfortunati attualmente ospiti del rifugio municipale ‘Marisa Civerra’: sarà possibile visitare la struttura di Santo Stefano sabato 21 maggio, quando si svolgerà l’iniziativa “Porte aperte al Canile” promossa dall’amministrazione comunale di Campobasso, in collaborazione con le volontarie del canile stesso.

“L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sul tema del benessere animale ed, in particolare, migliorare le condizioni di vita dei cani ospiti presso la struttura”, spiegano da Palazzo San Giorgio. “L’iniziativa mira, infatti, a far conoscere e diffondere le modalità di frequentazione del canile e poter regalare qualche minuto o qualche ora di passeggio e compagnia ai cani che spesso trascorrono anni, a volte l’intera vita, in maniera innaturale all’interno del rifugio”.

Chiunque, bambini e genitori in particolare, potrà quindi recarsi presso il canile e prendere in custodia temporanea, sotto le vigili indicazioni delle volontarie, uno o più cani per libera attività di sgambamento lungo le strade ed i sentieri limitrofi al canile ed al territorio di Santo Stefano; un’occasione per trascorrere un pomeriggio di sana attività in compagnia di un nuovo amico a quattro zampe, magari con l’auspicio che possa nascere qualche amicizia speciale che possa portare anche ad un’adozione definitiva.

Durante la giornata sarà disponibile un servizio fotografico istantaneo e sarà presentata la nuova t-shirt promozionale contro gli abbandoni.

La manifestazione è aperta a tutti, la partecipazione è libera, dalle ore 15.30 alle 19.