Cane impiccato ad un albero, si indaga dopo la denuncia. Gli animalisti: “Chi sa parli”

La sconcertante scoperta è avvenuta ieri pomeriggio in un bosco tra Campolieto e Monacilioni: un cane era stato impiccato ad un albero. Forse era un randagio, dal momento che non aveva il microchip come hanno accertato i volontari del Nucleo operativo tutela animali e ambiente (N.O.E.T.A.A.) intervenuti sul luogo del macabro ritrovamento.

Gli operatori del N.O.E.T.A.A. sono stati allertati da un passante che si è accorto dell’orribile e drammatica scena che si presentava davanti ai suoi occhi: il cagnolino dal pelo bianco pendeva penzoloni da un ramo. Probabilmente era morto da qualche giorno dal momento che alcune parti del corpo erano in fase di decomposizione.

Qualcuno, con una crudeltà che lascia sgomenti, lo aveva legato al collo con una corda. Poi lo ha ucciso.

I Carabinieri hanno avviato le indagini dopo la denuncia presentata dal sindaco di Monacilioni Michele Turro. Ma anche in questo caso accertare il responsabile di questo brutale e barbaro gesto sarà molto difficile: il cane è stato ritrovato impiccato in un’area verde vicina alla vecchia strada che conduce a Monacilioni e che da tempo non era più utilizzata. Una via isolata, insomma. Così come era isolata la strada rurale di San Giuliano del Sannio in cui sono stati uccisi i quattro cuccioli di meticcio trovati morti una decina di giorni fa.

Per questo, gli animalisti lanciano un appello alla popolazione per invitare alla collaborazione: “Chi sa parli. Chi ha visto qualcosa, si rivolga ai Carabinieri. Non esiti a parlare, altrimenti non riusciremo mai a rintracciare gli autori di questi orribili gesti”.

Ricordiamo che uccidere un cane o un gatto è reato che prevede la reclusione tra i quattro mesi e i due anni.