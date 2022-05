Campobasso città del ‘turismo lento’: progetto sui cammini con Ascoli, L’Aquila e Norcia

Oltre ad aderire alla rete dei 64 comuni che hanno ottenuto un importante finanziamento (129mila euro) nel Contratto istituzionale di sviluppo dell’ex governo Conte, Campobasso ha deciso di fare del ‘turismo lento’ una leva di sviluppo turistico. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di aderire al progetto sui cammini che annovera anche Ascoli Piceno, L’Aquila e Norcia. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gravina questo pomeriggio, nel corso dell’incontro con il giornalista e conduttore televisivo Sandro Vannucci, ospite del primo evento della Settimana del Patrimonio culturale di Italia Nostra che si è svolto al Circolo Sannitico. “Cammini lenti ed inclusivi sui tratturi del Molise”: questo il titolo dell’appuntamento.

Il sindaco Gravina ha annunciato due importanti novità: sul Cis “il progetto sta per partire, Campobasso ha partecipato alla rete che racchiude 64 comuni con Monte Vairano”. Inoltre, ha aggiunto, “proprio in questi giorni l’amministrazione ha aderito ad un’associazione temporanea per valorizzare tutti i cammini”. “Campobasso – le parole del primo cittadino – insieme ad Ascoli Piceno, L’Aquila e Norcia, ha intessuto, in questi ultimi mesi, un progetto di collaborazione per la promozione del ‘turismo lento’, in grado di valorizzare, con un lavoro di rete, le grandi potenzialità che questo genere di turismo può sfruttare, anche sul nostro territorio, in un generale quadro di cultura e sviluppo. Sono questi gli importanti presupposti fondativi e le finalità del Festival nazionale dei Cammini che è pronto a partire operativamente nelle prossime settimane”.

Al Circolo Sannitico era presente anche una schiera di camminatori giunti in Molise attraverso il Cammino dei cammini, quello di San Michele, oltre al presidente di Italia Nostra sezione di Campobasso, Gianluigi Ciamarra, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale del capoluogo di regione, a iniziare dal sindaco Roberto Gravina, dall’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, e l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella.

L’evento, come gli altri inseriti nel calendario della Settimana del Patrimonio culturale di Italia Nostra, che quest’anno ha per titolo “Italia salvata e da salvare, e che andrà avanti fino all’8 maggio, è stato patrocinato dal Comune di Campobasso.