Campionati italiani di Montecatini, 5 medaglie per lo Shobu Kai Karate Club

Nuove gare e nuovi successi per lo Shobu Kai Karate Club di Campobasso. Gli atleti, guidati dal maestro Adelindo Di Donato, hanno infatti preso parte il 14 e 15 maggio, a Montecatini, ai Campionati Italiani di Kata (forme) e kumite (combattimento) categoria agonisti, ovvero dai 15 anni in su. Sei gli atleti molisani in gara che hanno riportato a casa tre ori e due bronzi. Nel dettaglio, partendo dalla categoria cadetti femminile, Ludovica D’Amico ha conquistato l’oro nella specialità Kata; nella categoria juniores femminile la pluripremiata Alessandra Cipullo (campionessa italiana in carica) ha conquistato un oro nella specialità kumite e un bronzo nella specialità Kata. Risultati sorprendenti sono inoltre arrivati anche dalla categoria veterani, con il neo allievo, Roberto Vassallo, che ha portato a casa un oro nella prova di kata e un bronzo in quella di kumite. Ottime anche le prove degli altri partecipanti (Michele Perrella, Mauro Minervini e Marco Tomaiuolo) che, pur non essendo saliti sul podio, hanno dimostrato un’ottima preparazione. Soddisfatto delle prove dei suoi atleti il maestro Di Donato che ha lodato l’impegno e la serietà dei suoi atleti nell’affrontare la competizione.