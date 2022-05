Campionati di pattinaggio, a L’Aquila en plein delle atlete campobassane

Si è chiusa in bellezza la stagione agonistica per il Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, impegnato a L’Aquila per il recupero delle gare del Campionato Regionale di corsa su pista, non disputate l’8 maggio a causa del maltempo. Quattro titoli regionali ed un podio tutto rosso-blu per le atlete del capoluogo che hanno vinto tutte le medaglie a loro disposizione.

En-plein per Giordana Paolini che, nella categoria ragazze, ha bissato il successo ottenuto a Porto d’Ascoli su strada, conquistando altri due titoli regionali anche su pista: nella gara veloce, sul giro sprint a partenze contrapposte, e nella gara lunga sui 3000 metri a punti. Nella stessa categoria, molto bene ha fatto anche Valeria Pilone, seconda sia nello sprint che nella lunga; nella batteria della gara a cronometro aveva ottenuto il secondo miglior tempo assoluto. Al terzo posto si è piazzata Chiara Sammartino, medaglia di bronzo sia nella gara di velocità che sulla lunga distanza. Hanno ottenuto risultati soddisfacenti anche le altre atlete impegnate nella categoria: Francesca Del Fiore, quarta classificata, Alessia Fuschino, quinta, e Chiara Palumbo, sesta.

Nella categoria ragazze 12, doppio titolo regionale per Sara Storto che ha primeggiato sia nella gara di velocità sul giro sprint che nella gara lunga sui 2000 metri a punti. In entrambe le gare, l’atleta campobassana si è lasciata alle spalle le corregionali del Cus Molise.

Nella classifica finale per società, la ASD CS Pattinaggio Campobasso si è piazzata al primo posto, davanti al Cus Molise e nella graduatoria generale è risultata seconda solo alla ASD Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro, precedendo in classifica ben sette società abruzzesi.

A fine maggio, alla Palestra “Sturzo”, il Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso saluterà atleti e genitori con una manifestazione conclusiva nel corso della quale sarà anche festeggiato il decimo anniversario dalla costituzione della società, nel ricordo della fondatrice, Antonina Tapounova, prematuramente scomparsa a luglio dello scorso anno.