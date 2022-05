Si svolgerà venerdì 6 maggio il convegno organizzato dall’Istituto Comprensivo di Termoli Oddo Bernacchia dedicato a bullismo e cyberbullismo dal titolo “Scuola e Giustizia: educare al consapevole utilizzo”.

Al cinema sant’Antonio a partire dalle 15.30 alunni, genitori e cittadini si potranno ritrovare per affrontare una tematica che rappresenta al momento una piaga sociale. L’iniziativa rientra nelle attività portate avanti dalla scuola con gli alunni delle classi quinte della scuola elementare e con gli studenti della scuola secondaria di primo grado nel corso dell’anno scolastico.

<<Abbiamo iniziato a parlare di bullismo nella vita di tutti i giorni e sui social a partire da febbraio, in occasione del Safer internet Day – spiega una docente – e questo convegno rappresenta la conclusione, anche se continueremo a parlarne anche il prossimo anno. Abbiamo scelto di aprirlo a tutti, ai genitori e alla cittadinanza, perché bisogna che tutti sappiano di cosa si tratta>>.

Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali della dirigente scolastica dell’istituto del centro città Rosanna Scrascia, che ha fortemente creduto nel progetto, nato a febbraio e continuato con l’incontro aperto alla cittadinanza. Con lei anche il sindaco della città adriatica Francesco Roberti e l’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola.

Al tavolo dei relatori l’avvocato Roberto D’Aloisio, presidente della Camera Penale di Larino e l’avvocato Oreste Campopiano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Larino.

Modera l’evento l’avvocatessa Barbara Mascitto. Interverranno l’avvocatessa Paola Cecchi per affrontare il tema dal punto di vista legislativo, a seguire parlerà il giornalista Diego Mecenero sul fenomeno nelle scuole. A seguire poi la dottoressa Roberta Di Martino, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Napoli, psicologa e psicoterapeuta per una analisi legata ai risvolti sociali dell’uso della tecnologia nei ragazzi, l’avvocatessa Mariangela Di Biase, componente della giunta nazionale Ega e avvocatessa penalista del foro di Campobasso parlerà invece della responsabilità del minore e della famiglia. Tra gli interventi anche quello del comandante Alessandro Vergine della compagnia carabinieri di Termoli per il ruolo delle forze dell’ordine e per analizzare la percezione del fenomeno a livello locale.