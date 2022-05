Ci sono volute botte e minacce per convincerla a sporgere denuncia contro il suo ex compagno. Violento, con problemi di droga alle spalle e convinto di avere una sorta di diritto di possesso sulla donna alla quale toglieva cellulare e chiavi della macchina per impedirle di scappare via da lui.

E’ stata una escalation di terrore che si è interrotta solo nel pomeriggio del 25 maggio scorso quando i carabinieri di Bojano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare (disposta dal giudice per le indagini preliminari di Campobasso su richiesta della Procura di viale Elena) applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dei suoi congiunti.

E’ durata anni la relazione tra la donna e il suo ex: lei a un certo punto decide di farla finita perché l’uomo non riusciva a smettere di abusare di stupefacenti. Poco tempo fa è stato sottoposto a un intervento chirurgico e lei, mossa a compassione – come riferisce il procuratore Nicola D’Angelo – è tornata da lui per assisterlo nella convalescenza.

Col migliorare del suo stato di salute sono iniziate le violenze apparentemente culminate, a seguito del sequestro di chiavi e telefono, con una lite terribile in cui la donna ha riportato una ferita al labbro. Terrorizzata ha chiesto aiuto scappando da quella casa, ma commettendo l’errore di non denunciare il ragazzo.

A distanza di una settimana è stata ricontattata dal ragazzo che voleva un passaggio in auto verso il supermercato. E’ stato in questa circostanza che, in pieno centro cittadino, l’ha aggredita prendendola per il collo e costringendola in auto. Fortunatamente per lei c’era un agente in borghese che ha assistito alla scena e che l’ha aiutata a fuggire via. Subito dopo sono arrivati anche i militari della compagnia di Bojano ai quali la donna ha denunciato gli episodi che l’avevano vista protagonista e che, unitamente alle indagini, hanno portato alla costruzione di un quadro indiziario grave a carico del giovane.

Ora l’uomo dovrà rispondere per i reati di violenza privata, lesioni personali e minacce.