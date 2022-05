Bonus edilizi, 80mila architetti firmano lettera-appello a Draghi: “Evitare ulteriore paralisi del settore”

Anche i rappresentanti dell’Ordine degli architetti della provincia di Campobasso ha firmato la lettera-appello inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi e pubblicata dal Corriere della Sera lo scorso 29 aprile. Gli oltre 80mila professionisti che hanno sottoscritto la missiva descrivono una “situazione insostenibile”, parlano di “cantieri rallentati, blocco dei lavori in fase di esecuzione, danni per tecnici e cittadini”. A loro dire, “gli strumenti messi in campo dal Governo, che sulla carta avrebbero dovuto semplificare gli iter per superbonus e bonus edilizi, sono risultati assolutamente fallimentari”. Gli Ordini chiedono al Governo di “cambiare strada e trovare una nuova formula per incentivare la fiscalità d’impresa e il rilancio dell’edilizia, settore ormai bloccato da decenni”.

Anche per l’Ordine della provincia di Campobasso guidato da Alessandro Izzi “è necessaria una via d’uscita, non c’è più tempo da perdere” ed è necessaria “una maggiore condivisione” sia sui bonus edilizia sia sulle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Prendendo spunto dall’input inviato dagli architetti al Presidente del Consiglio Draghi, Alessandro Izzi sottolinea l’esigenza di un maggiore e concreto coinvolgimento dei professionisti anche a livello locale. “Apriamo tavoli di dibattito, osservatori permanenti di programmazione strategica, gruppi di lavoro per il monitoraggio delle azioni. E’ il momento di attivarsi – rimarca Izzi – noi siamo disponibili al confronto costruttivo e operativo che eviti di perdere le preziose opportunità che si presentano, evitando, tra l’altro, anche un’ulteriore e disastrosa paralisi dell’intero settore. Bisogna guardare oltre l’irragionevole burocrazia che ostacola cittadini e professionisti e abbiamo necessità di chiarezza, di misure certe e tempistiche definitive”.

Il ruolo degli architetti e dei tecnici è sempre più strategico nelle dinamiche decisionali i cui effetti hanno risvolti sociali ed economici.

“L’Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso – conclude il presidente Alessandro Izzi – è da sempre propositivo, disponibile e collaborativo nell’attivare ogni azione utile al conseguimento degli obiettivi prefissati”.