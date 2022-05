La comunità di Bonefro si affida al patrono San Nicola. Torna la processione

La festa patronale rappresenta un punto di riferimento per la vita di una comunità. Riprendere in presenza i riti che accompagnano questa giornata, in un tempo dentro e dopo la pandemia, è un motivo di rinnovata speranza e fiducia nel futuro. Ma anche “un invito a non perdere la fede cristiana, a ritrovarla nella propria vita personale e comunitaria affidandoci proprio al santo protettore” come ha evidenziato il parroco di Bonefro, don Luigi Mastrodomenico, in occasione della solennità di San Nicola, celebrata lunedì 11 maggio.

Significativa la risposta dei fedeli che tanto venerano l’amato patrono con la partecipazione ai vari momenti di preparazione nella preghiera e nell’incontro. “San Nicola come una guida nel cammino, nella gioia e nelle difficoltà, su quella barca in cui il Signore non abbandona nessuno ed è sempre pronto ad accoglierci grazie al dono della fede” ha aggiunto il parroco. La prima processione del santo patrono per don Luigi da quando è parroco di Bonefro a causa dello stop dovuto all’emergenza sanitaria ma anche un’opportunità per invitare tutti alla riscoperta della bellezza della vita cristiana seguendo la Parola di Dio e custodendo le relazioni familiari e di comunità.

guarda tutte le foto 23



San Nicola, festa patronale a Bonefro

Il programma della festa ha previsto diversi momenti di riflessione e preghiera, animati dal coro parrocchiale, con la partecipazione del vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, e l’adorazione eucaristica nella giornata di sabato 7 maggio e di monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo della diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti (Bari) e Supplica alla Madonna di Pompei nella giornata di domenica 8 maggio.

Al termine della processione per le vie del paese di lunedì 9 maggio e rientro del Santo nella chiesa a lui dedicata, il parroco ha impartito la benedizione al paese con la reliquia della Manna di San Nicola e sono state distribuite le tradizionali “panettelle“.

Tra i momenti ricreativi spettacolo musicale “Ua Uà” Spedino canta Cirese e lo spettacolo pirotecnico a chiusura della festa.

Per rendere grazie al santo patrono domenica 15 maggio ci sarà un pellegrinaggio in bus a San Nicola di Bari e Alberobello. Il parroco ringrazia sentitamente il Comitato feste, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Nicola Montagano, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che hanno assicurato il loro contributo per la riuscita della festa con un pensiero per tutti i bonefrani che vivono in ogni parte del mondo.