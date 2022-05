Consiglio regionale

Bilancio, ultimo atto: la maggioranza si rimette in riga e approva Legge di Stabilità con 11 voti

Digeriti i mal di pancia registrati venerdì scorso che avevano provocato la mancanza del numero legale, oggi è l'assemblea regionale è tornata a riunirsi per completare la discussione e per votare i documenti inseriti all'ordine del giorno della sessione bilancio. Via libera alla Legge di Stabilità 2022, si astengono Iorio e Romagnuolo. Vota sì anche Armandino d'Egidio, il consigliere di Forza Italia che aveva dato il là ai malumori della maggioranza. Ma le opposizioni non risparmiano accuse feroci al presidente Toma e al centrodestra. Fanelli (Pd): "Interventi spot sul sociale e per il personale"