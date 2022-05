Una giornata diversa, all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile. Succede oggi a Campobasso (proprio nel giorno del Giro d’Italia partito da Isernia) dove è tornato l’appuntamento con Bicincittà, edizione 2022. Si tratta di una manifestazione rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di riappropriarsi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili, di vivere una giornata diversa. E Campobasso ha deciso di farlo.

L’evento è stato organizzato dalla Uisp (Unione Italiana sport per tutti), è partito da Villa de Capoa per poi snodarsi verso le principali strade della città. Ruolo decisivo come sempre svolto da Malatesta Associati. All’arrivo previsto anche un pic nic nel giardino ex Onmi.

Bicincittà è mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale. Quello che ci vuole (anche) per le nostre città.