Bicincittà 2022, domenica a Campobasso la pedalata rivolta alle famiglie

Domenica a Campobasso torna l’appuntamento con Bicincittà, edizione 2022. Organizzata dalla Uisp (Unione Italiana sport per tutti), partirà da Villa de Capoa per poi snodarsi verso le principali strade della città. Ruolo decisivo come sempre svolto da Malatesta Associati, che si rende anche disponibile per dare un’occhiata alla propria bicicletta prima della partecipazione recandosi in sede.

La prevendita dei biglietti (5 euro fino alle ore 19 di sabato 14) presso: Pizza Kalò via de Attellis, Sede Malatesta via Muricchio ex Onmi, Caffetteria Morelia via M. Bologna, Cicli Store Via G. Ferro, Cicli Di Niro via IV Novembre, Decathlon c/da Colle delle Api. Domenica iscrizioni presso villa De Capoa: 5 euro per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, 7 euro dai 15 anni in su. Compresi nell’iscrizione: maglietta Bicincittà, pacco gara e pasta party all’arrivo. Previsto un pic nic nel giardino ex Onmi.

Bicincittà è mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale, vuole offrire ai cittadini l’opportunità di vivere una giornata diversa, all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile. E’ una manifestazione rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di riappropriarsi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili, di vivere una giornata diversa.

Queste e tante altre passioni e sensibilità la Uisp sa cogliere, valorizzare e promuovere, offrendo suggestioni e proposte concrete: come Bicincittà, appunto. Se ormai da molti anni migliaia di persone partecipano a una manifestazione, che ogni volta aggiorna i propri obiettivi, ci sarà una ragione.