Bagni, salvataggio, giochi e relax in spiaggia, diporto: ecco l’ordinanza Mare Sicuro

È firmata dal comandante Amedeo Nacarlo l’ordinanza di sicurezza balneare per la stagione 2022 della Capitaneria di porto di Termoli, che va a disciplinare le attività di balneazione, ludiche, diportistiche, ricreative e l’attività di salvamento, anche con l’impiego di moto d’acqua. Un provvedimento da conoscere per evitare di incappare in sanzioni ma soprattutto in situazioni di oggettivo pericolo, che prevede il numero blu per l’emergenza in mare 1530. I concessionari delle spiagge possono utilizzare moto d’acqua come integrazione al natante rosso o arancione, il famoso pattino di salvataggio.

Le moto d’acqua possono essere utilizzate però esclusivamente per il salvataggio e la scritta Salvataggio dovrà essere ben visibile su ambo i lati. Potrà essere condotta da titolare di patente nautica e abilitazione al salvamento, dotata di barella. Gli operatori balneari che intendono avvalersi della moto d’acqua devono comunicarlo alla capitaneria di porto di Termoli in via obbligatoria

Mare Sicuro, istruzioni per l’uso

Ordinanza balneare n26-2022