Bagni, beach volley, aperitivi nei lidi aperti: a Termoli è arrivata “la stagione”

Dopo il fine settimana del primo maggio rovinato da pioggia e maltempo, il riscatto per la spiaggia di Termoli sembra essere finalmente arrivato.

Centinaia di cittadini si sono riversati sul lungomare e sull’arenile in un venerdì che sembra segnare ufficialmente l’inaugurazione dell’estate 2022. E che non è che l’antipasto di quel che sarà – presumibilmente – domani e domenica, col sole e le temperature più che miti che ‘benediranno’ la costa, nelle prossime ore anche più di oggi.

Gli stabilimenti oggi sono tutti aperti e stanno già accogliendo tantissimi – giovani e non solo – desiderosi di tintarella e bagni dopo il lungo inverno. Con un mare calmissimo e blu come quello di oggi, poi… Gli ombrelloni, chiusi per lo più nel weekend scorso, sono ormai quasi tutti – al netto di qualche eccezione e di lavori ancora in fieri – aperti.

Una ritrovata normalità pre-estiva accolta da tutti con gioia. C’è chi ne approfitta per passeggiare sul lungomare, chi per praticare i suoi sport preferiti, chi per concedersi un aperitivo nei lidi balneari e chi non ci ha pensato su due volte e si è tuffato in acqua.

Un preludio estivo di tutto rispetto.