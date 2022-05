Avvocato termolese trasferito al Neuromed dopo schianto in bici, è in prognosi riservata

È stato trasferito nel tardo pomeriggio all’ Istituto Neuromed di Pozzilli l’avvocado di 49 anni termolese che nel primo pomeriggio di oggi, mentre era in sella alla sua bicicletta, è andato a schiantarsi contro un tir in via Elba. Le sue condizioni sono molto gravi, a causa soprattutto di un trauma cranico conseguenza dell’impatto contro la parte posteriore del veicolo, parcheggiato sul marciapiede e, secondo le testimonianze raccolte, fermo.

Tuttavia la polizia locale, che ha acquisito i filmati di due attività commerciali in quel tratto, sta indagando per verificare la correttezza della posizione dell’auto articolato, il cui conducente non si sarebbe accorto di nulla se non quando era troppo tardi.

D.F, classe 1972, conosciuto in città per la sua attività di impegno sociale e culturale, era diretto all’ospedale San Timoteo di Termoli per sottoporsi a una terapia. E’ stato soccorso intorno alle 14 e 20, momento dell’impatto, dai passanti fra i quali un infermiere che aveva appena smontato dal turno. Una brutta ferita alla testa gli ha causato la perdita di conoscenza ed è stato trasferito con la massima urgenza dal 118 della Misericordia fino al vicino nosocomio, dove dopo alcune ore in rianimazione, intubato e stabilizzato, è stato trasferito a Pozzilli nella Rianimazione della neurochirurgia.

La sua prognosi è strettamente riservata. Apprensione e dolore in città per una vicenda sulle cui cause sono in corso accertamenti. Non si può escludere un malore, ma nemmeno altre cause. Via Elba è rimasta chiusa al traffico per molte ore, durante le quali sono stati effettuati accertamenti.