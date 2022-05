Auto prende fuoco dopo la galleria di Pesche, traffico in tilt sulla Trignina

Domenica di paura per il conducente dell’auto che questa mattina – 29 maggio – intorno alle 10 ha preso fuoco nei pressi della galleria della statale 650 dopo Pesche. E’ stato lo stesso automobilista, vedendo le fiamme dalla propria vettura, a chiedere aiuto al 112 che successivamente ha allertato i vigili del fuoco del Comando di Isernia.

Le fiamme, spente dagli uomini del 115, hanno praticamente distrutto la macchina mentre per fortuna non c’è stata alcuna conseguenza per l’automobilista alla guida.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere anche il principio di incendio che ha interessato le sterpaglie a bordo strada: le fiamme che avevano riguardato l’auto si erano propagate alla vegetazione intorno.

Durante le operazioni di spegnimento, sulla Trignina è stata bloccata la circolazione delle auto: traffico in tilt e lunghe code si sono formate sull’arteria di grande comunicazione e che la domenica viene utilizzata per raggiungere la costa dalla provincia di Isernia. Oltre ai Carabinieri, è intervenuto anche il personale dell’Anas per il ripristino della condizioni di sicurezza della statale.