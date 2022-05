Un’auto è andata in fiamme questo pomeriggio 18 maggio mentre percorreva via Marchesi Battiloro, di fianco alla scuola di via Tremiti a Petacciato. La Fiat Punto di colore blu alimentata a benzina ha avuto un guasto improvviso probabilmente per cause elettriche e in pochi attimi è stata avvolta dalle fiamme.

Per fortuna il giovane che era al volante ha fatto in tempo a scendere dalla macchina e ad allontanarsi dalla zona senza riportare ferite. Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Termoli che sono riusciti a spegnere il rogo.

Purtroppo però l’auto è stata seriamente danneggiata dall’incendio, soprattutto nella parte anteriore e negli interni che sono andati bruciati. Dopo la paura iniziale la scena ha attirato l’attenzione di curiosi e passanti fino al completo spegnimento delle fiamme.