Si sono svolti ieri 21 maggio a Salerno allo stadio Vestuti i campionati italiani master sulla distanza di 10.000 metri su pista. La vittoria è andata all’atleta termolese Francesca De Sanctis.

“Dopo 5 anni raddoppiando la distanza torno a vincere una medaglia d’oro e quindi un titolo italiano della mia categoria. Ho chiuso la gara in 38 minuti ma non potevo pretendere di più – commenta l’atleta – in quanto siamo partiti alle 15.50 con 38 gradi proprio come il tempo impiegato in gara. La pista rossa era rovente e sinceramente con queste temperature è difficile gareggiare, siamo solo ai primi caldi e sono quelli più pericolosi.

Non nascondo di aver sofferto il caldo, purtroppo sono gare che bisogna far partire molto più tardi proprio per evitare che il tutto diventi sofferenza per un atleta. Ma nonostante tutto sono felice di vestire una maglia con il tricolore e di mettere al collo una medaglia d’oro”.