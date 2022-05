Artesanía Cerdá, una delle 150 migliori aziende per cui lavorare in Spagna

Artesanía Cerdá, specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti su licenza, ha ottenuto il rinomato riconoscimento assegnato da Great Place to Work (GPTW) alle aziende che si distinguono per il loro lavoro e per il lavoro di squadra, differenziandosi soprattutto per:



Il rapporto personale, egualitario e stretto all’interno dell’azienda è uno dei fattori più apprezzati, insieme alle condizioni di lavoro, alla flessibilità degli orari e al telelavoro.

Il 96% del team Cerdá ritiene che questo sia un ottimo posto di lavoro.

Il 99% afferma di essere trattato in modo paritario a prescindere da età, razza, sesso o orientamento sessuale.

Attualmente la forza lavoro è composta per il 49% da donne e per il 51% da uomini.

Questo riconoscimento è anche la prova di una cultura aziendale sana e consolidata che, all’interno dei suoi pilastri di azienda a livello nazionale e internazionale, garantisce la cura e lo sviluppo dei propri dipendenti.



Da parte sua, Great Place to Work, con 30 anni di esperienza e grande prestigio internazionale, fornisce consulenza e formazione a diverse organizzazioni, aiutandole a identificare, creare e mantenere nel tempo ambienti di lavoro eccellenti. Attraverso l’audit dei dipartimenti delle risorse umane sui sistemi di gestione, le politiche e le pratiche, GPTW definisce quali aziende soddisfano gli standard richiesti per la certificazione e integra la sua metodologia con una serie di consultazioni dei dipendenti sugli aspetti del lavoro, dell’ambiente e delle relazioni.



Per Thibault Wéry, CEO di Artesanía Cerdá “Questa certificazione è un riconoscimento dei valori dell’azienda e del piano di sviluppo che è stato fatto nel dipartimento Persone e Talenti negli ultimi cinque anni. In Cerdá abbiamo attualmente uno staff di 120 persone e siamo consapevoli che l’azienda è buona solo quanto le persone che la compongono. Ecco perché apprezziamo il valore, il talento e le conoscenze del team”.

Nell’ambito della strategia per i prossimi anni, Artesanía Cerdá si concentra “sullo sviluppo di diversi progetti legati alla sostenibilità e all’eco-design, sulla crescita sostenuta dell’attività, sulla continua trasformazione digitale del nostro team e dei nostri processi e, come finora, sulla cura delle persone che fanno parte di Cerdá, per continuare a essere una delle migliori aziende per cui lavorare in Spagna”.

Inoltre, tra le principali strategie HR attuate da Artesanía Cerdá, vale la pena sottolineare il lavoro svolto per promuovere lo sviluppo professionale dei propri dipendenti sulla base di piani di formazione; la conciliazione tra lavoro e vita familiare, attraverso l’implementazione del telelavoro in modo stabile e l’incoraggiamento della fiducia tra il team attraverso la cultura aziendale basata sul feedback.



